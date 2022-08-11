أخبار اليمن : إصابة مواطن في نهم بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان

إصابة مواطن في نهم بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوانأصيب مواطن اليوم، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له أن مواطناً أصيب بجروح جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان، في قرية المدفون بمديرية نهم.

وأكد المركز تزايد أعداد ضحايا انفجار مخلفات العدوان الأمريكي السعودي من الألغام والقنابل العنقودية، في ظل استمرار العدوان في منع دخول أجهزة تطهير المناطق الملوثة بتلك المخلفات الخطرة.