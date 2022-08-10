أخبار اليمن : محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيين

محافظ شبوة يحذر الفصائل الموالية للاحتلال من استهداف المدنيينحذر محافظ شبوة، عوض العولقي، الفصائل الموالية للإحتلال السعودي الإماراتي، من استهداف المدنيين بمحافظة شبوة نتيجة صراعها المسلح على السلطة.

واعتبر المحافظ العولقي في بيان له سقوط عدد من أبناء محافظة شبوة خلال اليومين الماضيين نتيجة الاشتباكات بين فصائل الإحتلال، جرائم لا يمكن التغاضي عنها.. محملا الفصائل التابعة للإحتلال وتحالف العدوان المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأشار إلى أن تحالف العدوان يدعم التصفيات في صفوف أدواته على حساب أبناء المحافظة الذين أصبحوا وقودا وضحايا للصراع والمعارك الدائرة في عتق.. لافتا إلى أن استهداف المدنيين جرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة المتورطين في ارتكابها.

وأكد محافظ شبوة، أن المليشيات القادمة إلى المحافظة ليس هدفها الحفاظ على شبوة والدفاع عن امنها واستقرارها، بل تسعى لإشعال الفتنة والسيطرة على المؤسسات والموانئ وحقول النفط بالمحافظة.

وقال" نؤكد لكل أبناء المحافظة، والأطراف المتحاربة بأن بيان أعيان شبوة الذي طالبوا فيه من قوات الأمن في شبوة القيام بمهامهم كاملة وخروج القوات العسكرية من عاصمة المحافظة".

كما أكد أن المهمة الأساسية التي ينبغي على أبناء شبوة واليمن عموما، التركيز عليها هي الدفاع عن الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم قبول التدخل من أي قوى خارجية في شؤون اليمن.. داعيا الجميع لوقف الاقتتال لأن هذه المعارك لا تخدم سوى أعداء الوطن.

وحذر المحافظ العولقي، من خطوة إغلاق المخابز في عتق نتيجة صراعات فصائل الاحتلال لما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المواطنين.. محملا الاحتلال وفصائله المسلحة كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية على المدنيين.