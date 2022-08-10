أخبار اليمن : فوز منتخب اليمن على السنغال 3- 1

فوز منتخب اليمن على السنغال 3- 1
استهل المنتخب الوطني ( منتخب اليمن) لكرة الطاولة مشاركته في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، بفوز ثمين على نظيره السنغالي 3 ـ 1.
ويشارك اليمن في الدورة التي تقام في مدينة قونيا التركية، بـ 11 لعبة : كرة الطاولة، الجودو، ألعاب القوى، الكاراتيه، الكيك بوكسينج، رفع الأثقال، المصارعة، المبارزة، التايكواندو ،القوس والسهم والجمباز.
وحقق اللاعب عمر الكدس الفوز على منافسه السنغالي أحمد ساو بثلاثة أشواط لشوط، كما تغلب ابراهيم جبران على داني مبداي بثلاثة أشواط نظيفة.
وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي المنتخب مجد الذبحاني وزميله عمر الكدس على أحمد ساو وداني ميدلي 3 ـ 0، فيما خسر جبران أمام ابراهيم درار 3-0، ليحقق المنتخب الوطني الفوز 3 ـ 1 في مجمل المباريات.
وفي منافسات ألعاب القوى حل اللاعب أحمد اليعري في المركز الخامس ضمن سباق 400 متر، وحل زميله عبد الله اليعري بالمركز نفسه في سباق 800 متر.
(سبأ)
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