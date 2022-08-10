أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل “سيمفوني”

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تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل “سيمفوني”

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا، احتجز سفينة ديزل في خرق جديد ومتعمد للهدنة المؤقتة. تحالف العدوان يحتجز سفينة الديزل “سيمفوني”أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا، احتجز سفينة ديزل في خرق جديد ومتعمد للهدنة المؤقتة. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "سيمفوني" رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة. وأشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة لم يلتزم بإزالة العراقيل والإيفاء بإدخال السفن المتفق عليها، رغم علمه المسبق بأنه يترتب على الاحتجاز غرامات تأخير يتكبدها المواطنون.

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