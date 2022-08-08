أخبار اليمن : قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 8 محافظات

قوى العدوان تواصل خرق الهدنة في 8 محافظاتارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 143 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 38 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد المصدر رصد 3 خروقات لمرتزقة العدوان بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في شمال وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وأشار إلى أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 4 خروقات باستحداث تحصينات في مزرعة سراج ومزرعة صالح مستور بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى تسجيل خرقين بقصف صاروخي على مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي بمحافظة مأرب وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة.

كما أكد المصدر رصد 78 خرقاً بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أن خروقات العدوان شملت 18 خرقاً بقصف مدفعي على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن بمحافظة حجة، وفي شمال وشمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر العسكري، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في العمود بوادي جارة وفي الباروكية بجيزان.