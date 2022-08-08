أخبار اليمن : تسجيل 56 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

تسجيل 56 خرقاً لقوى العدوان بالحديدة

سجلّت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة، 56 خرقاً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة العمليات أن من بين خروقات قوى العدوان، ست غارات لطيران العدوان التجسسي على حيس وتحليق مكثف.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروق شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس ومقبنة وقصف صاروخي ومدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة.

