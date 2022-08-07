أخبار اليمن : صنعاء.. وفاة شاب غرقاً في سد مختان

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صنعاء.. وفاة شاب غرقاً في سد مختان

توفي شاب غرقا، اليوم أثناء محاولته السباحة في مياه سد مختان بمنطقة سعوان في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. صنعاء.. وفاة شاب غرقاً في سد مختانتوفي شاب غرقا، اليوم أثناء محاولته السباحة في مياه سد مختان بمنطقة سعوان في مديرية بني حشيش محافظة صنعاء. وذكر مصدر محلي، أن فرق الغوص والإنقاذ بمصلحة الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثة الشاب عبده جلال عبدالباري انعم العريقي البالغ من العمر 24 عاما من مياه سد مختان. ودعت مصلحة الدفاع المدني، أولياء الأمور إلى تحمل المسؤولية والانتباه لأبنائهم وعدم السماح لهم بالسباحة في السدود والحواجز المائية كونها غير صالحة للسباحة حتى وأن كانوا يجيدونها بمهارة.

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