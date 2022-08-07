أخبار اليمن : إتلاف 200 كيلو من الأسماك الفاسدة بصنعاء

إتلاف 200 كيلو من الأسماك الفاسدة بصنعاء
أتلف فريق التفتيش والرقابة الميداني التابع لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية اليوم، 200 كيلو من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي في سوق البليلي بأمانة العاصمة.
وخلال الإتلاف أوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي، أن فريق التفتيش الميداني ضبط هذه الكمية من الأسماك الفاسدة أثناء عملية التفتيش على جودة الأسماك في سوق البليلي، لافتاً إلى أن عملية الإتلاف هذه تعد الثانية خلال أقل من أسبوع.
وشدد على ضرورة إلتزام التجار بالضوابط بما يحافظ على جودة الأسماك والمنتجات البحرية، مؤكداً أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وغير الملتزمين بشروط سلامة المنتجات السمكية.
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