أخبار اليمن : صنعاء .. صلاة الغائب واستقبال العزاء بوفاة المناضل عبدالرحمن عثمان

صنعاء .. صلاة الغائب واستقبال العزاء بوفاة المناضل عبدالرحمن عثمان
تقام غدا الاثنين في العاصمة صنعاء صلاة الغائب على رئيس مجلس الشورى السابق المناضل الشيخ / عبدالرحمن محمد على عثمان، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ، والذي وافاه الأجل يوم الجمعة الماضية، بعد حياة حافلة بالنضال الوطني والتنموي والدفاع عن المكتسبات والثوابت الوطنية.
وحسب مصادر في أسرة الفقيد، فسوف تقام صلاة الغائب يوم غد الاثنين 8 اغسطس 2022م، عقب صلاة الظهر بجامع الصالح بالعاصمة صنعاء.
واشارت المصادر إلى أن الشيخ محمد عبدالرحمن محمد علي عثمان، وإخوانه، وأقارب الفقيد سيقومون باستقبال العزاء لفترة 3 ايام متتالية، ابتداءً من يوم غد الاثنين حتى الأربعاء( 8 – 10 أغسطس 2022م) وذلك بصالة القمة الواقعة خلف عطان جوار جسر حدة المدينة.
وكانت مليشيات حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) بمحافظة تعز قامت بمنع أسرة الفقيد المناضل/ عبدالرحمن محمد علي عثمان من نقل جثمانه إلى العاصمة صنعاء لدفنه حسب وصيته بجانب قبر والده الشهيد محمد علي عثمان.
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