أخبار اليمن : ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 شهيدا

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 30 شهيدا
اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 31 شهيدًا من بينهم 6 أطفال و4 نساء، بجانب 265 مصابًا بجروح مختلفة.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة انتشال 7 جثامين بينهم فتى وامرأتان من منزل تعرّض لقصف من قوات الاحتلال في مدينة رفح جنوبي القطاع، مساء السبت.
وكشفت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- صباح الأحد، عن استشهاد عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية خالد منصور جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت، بمدينة رفح في قطاع غزة.
(الجزيرة)
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