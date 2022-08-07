أخبار اليمن : سفينة عملاقة تنهب مليوني برميل نفط خام

سفينة عملاقة تنهب مليوني برميل نفط خام
وصلت السفينة العملاقة MARAN CANOPUS أمس إلى ميناء الضبة بمحافظة حضرموت قادمة من ميناء كوريا الجنوبية لنهب ما يقارب مليوني برميل نفط خام.
وأوضح مصدر خاص أن إجمالي قيمة النفط المنهوب على متن هذه السفينة يقدر بـ 200 مليون دولار، ما يعادل 235 مليار ريال يمني وفقاً لأسعار الصرف في المناطق المحتلة، وحسب متوسط أسعار النفط في البورصة العالمية.
وأشار المصدر إلى أن السفينة ليست الأولى لنهب النفط اليمني الخام وإنما تضاف لمسلسل النهب المتواصل من قبل المرتزقة.
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