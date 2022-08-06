أخبار اليمن : تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن القاضي ابو الرجال

تشييع مهيب لجثمان فقيد الوطن القاضي ابو الرجالشُيع صباح اليوم بالعاصمة صنعاء في موكب جنائزي مهيب، جثمان فقيد الوطن القاضي العلامة علي أحمد ابو الرجال، بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني.

وخلال التشييع الذي تقدمه عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي ووزراء التعليم العالي حسين حازب، والزراعة والري عبدالملك الثور، والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، والثقافة عبدالله الكبسي، والثروة السمكية محمد الزبيري، وعدد من قيادات المؤتمر الشعبي العام، وعدد من القيادات السياسية والعسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية، أثنى المشيعون على مناقب الفقيد الذي كرس جل عمره في خدمة الوطن، من خلال المناصب التي تولاها سواء محافظاً ومسؤولاً في عدد من المحافظات أو مؤسساً للمركز الوطني للتوثيق، وغيرها من المناصب التي ترك خلفه من خلالها مآثر طيبة، ترجمت تفانيه وإخلاصه بعمله.

ويحسب للقاضي ابو الرجال - رحمه الله- تأسيس المركز الوطني للتوثيق عام 1991، الذي جمع من خلاله الكثير من الوثائق التي تخص الدولة والوطن بشكل عام ومنها وثائق نادرة خاصة في الجانب السياسي، في خطوة هامة حيث كانت اليمن تفتقد لإرشيف يجمع ويحفظ وثائقها الهامة.

و عمل على تحقيق وتصنيف الوثائق وحفظها، حتى أصبح خبير عربي في التوثيق، بل حرص على دعم ومساعدة الباحثين والدارسين في الجامعات و مراكز الدراسات والبحوث، سواء في اليمن أو في دول عربية وأوروبية.

ويعتبر أبو الرجال قاضٍ وعالم وأديب وينتمي إلى أسرة تعاقبت على العمل في نظارة الأوقاف فترة طويلة، وتخصصت في الأرشفة والحفظ للمستندات والمسودات.

وكان القاضي علي أحمد ابو الرجال قد توفي يوم أمس الجمعة بصنعاء عن عمر ناهز 90 عاما.