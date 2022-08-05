أخبار اليمن : إصابة مدني بانفجار لغم في دريهمي الحديدة

إصابة مدني بانفجار لغم في دريهمي الحديدةأصيب مواطن بمديربة الدريهمي محافظة الحديدة بجروح خطيرة نتيجة إنفجار لغم من مخلفات تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له اليوم، أن المواطن أصيب بجروح مختلفة أثناء ممارسته عمله اليومي في مزرعته بمديرية الدريهمي نتيجة الإنفجار.

وأرجع المركز سبب إرتفاع ضحايا الألغام ومخلفات العدوان خلال الهدنة الإنسانية في كثير من المحافظات، إلى عدم توفر أجهزة ومعدات المسح المطلوبة لتطهير المناطق الموبوءة، نتيجة منع دخولها من قبل تحالف العدوان.