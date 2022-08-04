أخبار اليمن : إتلاف نصف طن اسماك في سوق البليلي بصنعاء

إتلاف نصف طن اسماك في سوق البليلي بصنعاءاتلف فريق التفتيش والرقابة الميداني التابع لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق بوزارة الثروة السمكية، اليوم قرابة نصف طن من الأسماك التالفة غير الصالحة للإستخدام الآدمي.

وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع خدمات الإنتاج والتسويق عبدالغني الولي أنه تم إتلاف الكمية التابعة لأحد التجار في سوق البليلي بالعاصمة صنعاء بعد ضبطها وتحريزها وعمل محضر إتلاف من قبل الفريق الميداني.

وأكد أن عملية الإتلاف تأتي ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الثروة السمكية ممثلة في قطاع خدمات الإنتاج والتسويق بهدف الحفاظ على جودة المنتجات السمكية وتوفيرها للمستهلك طازجة وذات جودة عالية.