أخبار اليمن : قوى العدوان ترتكب 154 خرقاً للهدنة خلال يوم واحد

قوى العدوان ترتكب 154 خرقاً للهدنة خلال يوم واحدارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 154 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد سبعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في الميمنة بمنطقة البرح في محافظة تعز، وفي منطقة حيدرة وتباب النبيجات بمنطقة الفاخر ومنطقة بيت المجنون في بتار بمحافظة الضالع.

وأفاد المصدر بأنه تم تسجيل ثلاثة خروقات لمرتزقة العدوان باستحداث تحصينات في محيط مدينة مأرب وفي حجر بتار بمحافظة الضالع وفي شرق تبة الباس بمنطقة الجبلية محافظة الحديدة.

ولفت إلى أنه تم رصد 90 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 23 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وفي ملعاء بمحافظة مأرب، واستهدف قصف مدفعي مكثف للمرتزقة، مواقع الجيش واللجان في حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، وشن المرتزقة قصفاً مدفعياً على مواقع الجيش واللجان في المدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وذكر المصدر أن قصفاً مدفعياً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في حيس والتحيتا بمحافظة الحديدة ومقبنة بمحافظة تعز، وكذا في العمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.