غروندبرغ: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين
أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ اليوم، أنه تم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط نفسها.
وقال المبعوث الأممي في بيان له، "سوف أكثف جهودي مع الطرفين للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم".
وأضاف" مقترح الهدنة الموسع، سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء، وتوفير الوقود وانتظام تدفقه إلى ميناء الحديدة".
وتابع بيان المبعوث الأممي" سأكثف انخراطي مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : غروندبرغ: تمديد الهدنة في اليمن شهرين إضافيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.