أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "هاري براكاش"

تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "هاري براكاش"
قالت شركة النفط اليمنية اليوم إن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة بنزين ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة في خرق جديد للهدنة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة البنزين “هاري براكاش” ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن استمرار العدوان في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية يمثل خرقا للهدنة.
وأفاد المتوكل أنه لم تصل إلى ميناء الحديدة حتى الآن سوى ٢٩ سفينة وقود من أصل ٣٦ سفينة المتفق على دخولها إلى الميناء خلال فترة الهدنة.
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