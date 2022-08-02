أخبار اليمن : تحذير هام للمواطنين في بطون الأودية وممرات السيول

تحذير هام للمواطنين في بطون الأودية وممرات السيولتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول المزيد من الأمطار الرعدية على عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحياناَ على هضاب وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين والبيضاء مأرب والجوف.

كما يتوقع هطول أمطار متفاوتة الغزارة يصحبها الرعد والبَرَدِ أحياناَ على المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، تعز، إب، الضالع، ريمة، المحويت، حجة، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة.

وأشار المركز إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشرقية والجنوبية والغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها مع رياح نشطة.

وحسب المركز يُتوقع ستمرار الرياح الموسمية الشديدة التي تتراوح سرعتها ما بين 30 - 40 عقدة في أرخبيل سقطرى، و15ـ 25 عقدة في خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وتعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية على الطرقات الجبلية نتيجة للأمطار والسحب المنخفضة الكثيفة.

وحذر كذلك من الانـهيارات للمنازل والحصون الطينية والانزلاقات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية، ومن اضطراب البحر وارتفاع الموج في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب.

وأهاب المركز بالجهات ذات العلاقة أخذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي: صنعاء السنينة : 25.4ملم، الجوف : 14.2ملم، صعدة : 11، المحويت : 10.2، عمران : 5، حجة : 2.7، ذمار : 1.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد سجلت المحطات المطرية بأمانة العاصمة كميات تراوحت مابين 3.0 الى 25.4 ملم، كما هطلت أمطار متفاوتة الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد وكانت خارج نطاق محطات الرصد .

