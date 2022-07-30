أخبار اليمن : مكتب رئيس المؤتمر ينفي أن يكون له صفحة على تويتر

مكتب رئيس المؤتمر ينفي أن يكون له صفحة على تويتر
نفى مصدر مسؤول في مكتب رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين أبوراس أن يكون لرئيس المؤتمر اي صفحة شخصية باسمه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقال المصدر إن هناك صفحة ظهرت على موقع تويتر منتحلة اسم رئيس المؤتمر مؤكدا أنه لا علاقة للشيخ صادق ابو راس بها ولا بما تنشره من قريب أو بعيد
وأكد المصدر أن مواقف رئيس المؤتمر يتم نشرها بشكل رسمي في وسائل اعلام المؤتمر اذا دعت الحاجة لذلك داعيا جميع الإعلاميين والناشطين إلى عدم الالتفات إلى ما نشرته أو تنشره تلك الصفحة المنتحلة ؛مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للابلاغ عنها .
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