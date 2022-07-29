أخبار اليمن : طقس اليمن: حار نهاراً وأمطار رعدية على 9 محافظات

طقس اليمن: حار نهاراً وأمطار رعدية على 9 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار الصيفية المتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وطقساً حاراً نهاراً على الصحارى والهضاب خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه من المتوقع هطول المزيد من الأمطار الصيفية المعتادة والمتفاوتة الشدة بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المحافظات الجبلية الغربية من صعدة شمالاً حتى لحج جنوباً وتمتد شرقاً باتجاه الهضاب الداخلية في أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.

وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها غزيرة على السواحل الجنوبية خاصة سواحل لحج ،عدن، أبين وشبوة، وكذلك السواحل الغربية والمناطق المقابلة لها، وأمطار متفرقة على الساحل الشرقي وأجزاء من صحارى المهرة ،حضرموت، شبوة، الجوف، مأرب وصعدة.

وتوقع المركز طقساً حار نهاراً في صحاري وهضاب المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف وصعدة، وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 36-42 درجة مئوية ، وحاراً رطباً في أرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية وتتراوح درجات الحرارة ما بين 33 - 37 درجة مئوية.

وحسب المركز ستكون الرياح شديدة تعمل على ارتفاع الموج واضطراب البحر في أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب.

وحذر المركز المواطنين من التواجد أو المجازفة في قطع الأودية وممرات السيول ومن الانزلاقات الصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة وكذلك من انهيارات المنازل والحصون الطينية.

كما حذر المواطنين في الصحاري والهضاب الداخلية وأرخبيل سقطرى والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية من الأجواء الحارة نهاراً، وفي أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية وباب المندب من ارتفاع الأمواج واضطراب البحر.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي ، جاءت على النحو الآتي : إب : 17.4 ملم، بعدان - إب : 16.8، السدة - إب : 12.3، الكدن - الحديدة : 0.1.

وسجلت محطات الرصد المطرية بأمانة العاصمة كميات تراوحت ما بين 0.8 إلى 2.2 ملم، كما هطلت أمطار بعضها غزيرة خارج نطاق محطات الرصد.