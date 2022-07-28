أخبار اليمن : قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ154 خرقاً في 24 ساعة

قوى العدوان تنتهك الهدنة بـ154 خرقاً في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 154 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن خروقات العدوان، تمثلت في 32 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي على أجواء محافظات تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح التابع للمرتزقة على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في باب غلق بمحافظة الضالع.

وذكر أنه تم تسجيل ثلاثة خروقات باستحداث تحصينات شمال وغرب حيس بمحافظة الحديدة.

ولفت المصدر إلى رصد 96 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، البيضاء وجبهات الحدود.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 21 خرقاً بقصف لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات الحدود، حيث استهدف المرتزقة بقصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي بمحافظة مأرب، واستهدف المرتزقة بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان في الشبكة وفي غرب حرض وجنوب وشرق حيران بمحافظة حجة، وفي الغور بمحافظة صعدة.

وأفاد المصدر بأن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في الجبلية بمديرية التحيتا وشمال شرق حيس وفي مقبنة بمحافظة تعز وكذا في وادي جارة وجبل قمبور والعمود في جيزان.