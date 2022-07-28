أخبار اليمن : السفير الألماني يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدة

السفير الألماني يطلع على حجم الأضرار بميناء الحديدةاطلع سفير ألمانيا الاتحادية لدى اليمن هوبرت جييقر، اليوم على حجم الأضرار التي تعرض لها ميناء الحديدة نتيجة للاستهداف المباشر من قبل قوى تحالف العدوان والإجراءات والمعالجات التي تمت لإعادة تشغيله.

وخلال الزيارة التي ضمت نائب مدير برنامج الغذاء العالمي سيغريد مولر والمدير الإقليمي للبرنامج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كورين فلايشر، اشار محافظ الحديدة محمد عياش قحيم إلى أن قوى العدوان تواصل حصارها للميناء وتمنع وصول المساعدات الإنسانية والأغاثية والدوائية والمشتقات النفطية.

ودعا قحيم ، السفير الألماني إلى المساهمة في إنهاء العدوان ورفع الحصار الجائر الذي حرم أبناء الشعب اليمني من أبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على تقديم كافة التسهيلات لدخول المساعدات والمشتقات النفطية للمواطنين.

فيما قدم رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية القبطان محمد أبوبكر إسحاق، شرحا عن طبيعة وقدرة التشغيل لميناء الحديدة وأن الاستهداف المباشر الذي تعرض له في السابع عشر من أغسطس 2015م أدى إلى خروج محطة الحاويات عن الخدمة وفقدان 60% من نشاط الميناء.

من جهته أشاد السفير الالماني والوفد المرافق له بالجهود التي تبذلها قيادة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية في إعادة تشغيل ميناء الحديدة وبما يسهم في توفير إحتياجات أبناء الشعب اليمني من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وأكد أن الوضع في اليمن يحتل مكانة في عمل السياسية الخارجية الألمانية .. مشيرا إلى أن الحل السياسي السلمي هو الحل الوحيد ومن خلاله سيتم معالجة الوضع الإنساني.