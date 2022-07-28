ضبط مالكي 6 آبار مياه مخالفة في العاصمة صنعاء
ضبط مكتب الصناعة والتجارة بمديرية معين بأمانة العاصمة، مالكي 6 آبار مياه لعدم التزامها بالسعر الرسمي، وتم إغلاق أثنين منها.
وأكد مدير المديرية عبدالملك الرضي، استمرار الرقابة على كافة آبار ومشاريع المياه في مناطق وأحياء المديرية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار .. موضحاً أن ضبط تلك المخالفات تم خلال حملة ميدانية نفذها مكتب الصناعة بالتعاون مع المجلس المحلي خلال هذا الأسبوع.
فيما أفاد مدير مكتب الصناعة بالمديرية معين السفياني، بأنه تم ضبط مالكي الآبار المخالفة في مناطق الزراعة وعصر والستين، واتخذت الإجراءات بحق المخالفين، وتم إغلاق اثنين من الآبار وأحالت مخالفتين إلى النيابة العامة.
ودعا جميع مالكي الآبار ومشاريع المياه إلى التعاون والالتزام بالبيع بالأسعار المحددة لوحدات المياه ومراعاة أوضاع المواطنين والتخفيف من معاناتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : ضبط مالكي 6 آبار مياه مخالفة في العاصمة صنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.