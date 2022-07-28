أخبار اليمن : التربية تنفي أخبار رفع الرسوم الدراسية

التربية تنفي أخبار رفع الرسوم الدراسية
نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم الأخبار والشائعات التي تتداولها مطابخ الإعلام المأجورة والتابعة للعدوان ومرتزقته حول قيام الوزارة برفع الرسوم الدراسية.
وأكد المصدر لوكالة سبأ، سعي الآلة الإعلامية للعدوان ومرتزقته من خلال هذه الأخبار لإفساد فرحة أبناءنا الطلاب والطالبات بالنجاح الكبير الذي تحقق بفضل جهودهم وجهود التربويين والأحرار من أبناء الشعب اليمني والتي تتوج بنجاح العام الدراسي وإعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأساسية.
ودعا المصدر أولياء الأمور والطلاب والطالبات الابلاغ عن أي مدرسة تقوم برفع الرسوم الدراسية عن الرسوم القانونية وذلك عبر الإتصال على الرقم المجاني الخاص بوزارة التربية والتعليم (8000160).
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