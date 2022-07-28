أخبار اليمن : شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة

شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدةأفادت شركة النفط اليمنية، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل في خرق جديد ومستمر للهدنة المعلنة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "سي ادور".

وأشار إلى أن التحالف يسعى من خلال ممارساته التعسفية في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، إلى خلق أزمة في ظل الهدنة.

ولفت إلى أن احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية، يهدف إلى الإمعان في المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكامل عن أي اختناق تمويني في المشتقات النفطية .