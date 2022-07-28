شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة
أفادت شركة النفط اليمنية، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي احتجز سفينة ديزل في خرق جديد ومستمر للهدنة المعلنة.
وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل "سي ادور".
وأشار إلى أن التحالف يسعى من خلال ممارساته التعسفية في القرصنة واحتجاز سفن المشتقات النفطية، إلى خلق أزمة في ظل الهدنة.
ولفت إلى أن احتجاز سفن الوقود من قبل تحالف العدوان رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول أممية، يهدف إلى الإمعان في المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
وحمل الناطق الرسمي للشركة تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكامل عن أي اختناق تمويني في المشتقات النفطية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : شركة النفط: تحالف العدوان يحتجز سفينة ديزل جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.