أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحبيب أبو بكر العدني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الحبيب أبو بكر العدنيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة العلامة الحبيب أبو بكر العدني بن علي المشهور ، والذي وافاه الاجل بعد حياة زاخرة بالعطاء في خدمة الوطن والمجتمع وتعليم الدين الإسلامي الحنيف.

واشار رئيس المؤتمر إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الدعوية والارشادية والتربوية ، كواحد من ابرز العلماء والأعلام الذين ساهموا بشكل مؤثر خلال العقود الماضية في إبراز الصورة الناصعة لجوهر الدين الاسلامي ومواجهة الفكر التكفيري، وما تميزت به مؤلفاته من تكريس للنهج النبوي ولتعاليم الربانية والدعوة لوحدة الأمة في مواجهة أعدائها .

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى أسرة الفقيد، وكافة آل باعلوي عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات واعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل..

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه عن الأمة خير الجزاء، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون"

