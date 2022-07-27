أخبار اليمن : وفاة وإصابة 20 شخصا في إنهيارات وسيول الأمطار

وفاة وإصابة 20 شخصا في إنهيارات وسيول الأمطار
توفي واصيب أكثر من 20 شخصا بينهم اطفالاً ونساء، في حوادث مطرية متفرقة خلال امطار الأيام القليلة الماضية في 7 محافظات يمنية.
ففي محافظة صعدة أفادت مصادر محلية لـ(دوت الخليج) أن امرأة وطفلين توفوا نتيجة تهدم منزلهم في منطقة بني معاذ في مديرية سحار، فيما توفي في مدينة مناخة بمحافظة صنعاء الشاب عبدالعزيز البرتاني نتيجة انهيار ترابي.
وأفاد مصدر محلي أن الشاب المتوفى كان يعمل في أحد مواقع البناء عندما حدث انهيار ترابي وصخري ناجم عن الأمطار ما أدى إلى مفارقته الحياة.
وفي سياق متصل غرق طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، في منطقة السحاري بمديرية مجزر محافظة مارب.
وفي محافظة عمران انتشل فريق الدفاع المدني جثة طفل من إحدى مناطق تجمع مياه السيول هناك،
إلى ذلك توفي رجل وطفل في مدينة يريم بمحافظة إب، فيما غرق شاب في محافظة حضرموت، نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.
وأفاد مصدر محلي في محافظة المحويت أن عدداً من المنازل تهدمت في مديرية حفاش وتضررت أخرى نتيجة تواصل هطول الأمطار وتدفق السيول.
وفي محافظة إب ايضاً، توفي 5 أشخاص وأصيب آخرين حينما أنزلقت سيارة كانت تقلهم من مرتفع جبلي شاهق بمديرية القفر عزلة بني عمر العالي، الاثنين 25 يوليو الجاري 2022م.
ويوم الأحد الماضي انهار منزل في قرية بني قيس مديرية بني مطر محافظة صنعاء، على رؤوس ساكنيه، حيث توفي صالح المطري واثنين من اطفاله واصيب اثني أخرين.
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