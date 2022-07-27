أخبار اليمن : منظمة: نزوح 7 آلاف أسرة يمنية منذ مطلع 2022

منظمة: نزوح 7 آلاف أسرة يمنية منذ مطلع 2022
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن عدد النازحين داخلياً في اليمن بلغ أكثر من 42 ألف نازح منذ مطلع العام الجاري 2022م.
وذكر مكتب المنظمة في اليمن، في تقرير له، أن مصفوفة تتبع النزوح التابعة له سجلت 7134 أسرة، بعدد 42804 فرد تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة من 1 يناير إلى 16 يوليو 2022.
وقال إن مصفوفة النزوح تتبعت نزوح 36 أسرة (216 فرد) مرة واحدة على الأقل، خلال الفترة (10 ـ 16) يوليو الجاري، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأسر نزحت من محافظات تعز والحديدة وإب، فيما انتقلت أغلبها أيضاً إلى محافظات مأرب وتعز والضالع.
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