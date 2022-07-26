أخبار اليمن : وفاة طفل غرقاً في سيول الأمطار بمأرب

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وفاة طفل غرقاً في سيول الأمطار بمأرب

توفي طفل، غرقاً في سيول الأمطار الغزيرة بمنطقة السحاري في مديرية مجزر محافظة مأرب. وفاة طفل غرقاً في سيول الأمطار بمأربتوفي طفل، غرقاً في سيول الأمطار الغزيرة بمنطقة السحاري في مديرية مجزر محافظة مأرب. وأوضح مصدر محلي، أن الطفل فرج حمد الطهشلي والبالغ من العمر ثماني سنوات، لقي حتفه غرقاً في إحدى برك مياه السيول بمنطقة السحاري. ودعا المصدر المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب ممرات السيول والأودية والبرك والحواجز التي تمتلئ بالمياه خاصة في موسم الأمطار. وشهدت مناطق متفرقة من محافظة مأرب أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة، خلفت أضراراً في مزارع ومنازل المواطنين.

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