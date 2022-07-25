أخبار اليمن : 198 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعة

198 خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان ومرتزقتها 198خرقاً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن من ضمن خروقات العدوان غارة على شمال شرقي مديرية حيس بمحافظة الحديدة، و41 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي بأجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة ، الحديدة، البيضاء، وجبهات الحدود.

وأكد المصدر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا خمسة خروقات، باستحداث تحصينات قتالية في محيط مدينة مأرب، والجبلية وحيس بمحافظة الحديدة، ونفذوا عملية تسلسل في عصيفرة بمحافظة تعز.

وبين المصدر أنه تم تسجيل 27 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على مواقع للجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وملعاء بمحافظة مأرب، وعصيفرة بمحافظة تعز، وحرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة، والمدافن والملاحيظ والبقع بمحافظة صعدة.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان في مقبنة بتعز وشمال مديرية حيس بالحديدة، والعمود بوادي جارة وتبة كاملة في جيزان.

ولفت المصدر إلى أنه تم رصد 123 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة، وجبهات الحدود.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 22 ألفاً و822 خرقاً.