السيول تودي بحياة 6 أشخاص في السلفية بريمة
توفي 6 أشخاص في منطقة جعيرة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، جراء السيول.
وأوضح مصدر بغرفة عمليات المحافظة، أن السيول جرفت أمس الأحد سيارة على متنها 6 أشخاص في وادى جعبرة.
وأشار المصدر إلى أن قيادة المحافظة وجهت السلطة المحلية بالمديرية وفريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة للتحرك إلى مكان الحادثة لانتشال الضحايا الذين تم العثور عليهم في الوادي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : السيول تودي بحياة 6 أشخاص في السلفية بريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.