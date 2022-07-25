أخبار اليمن : السيول تودي بحياة 6 أشخاص في السلفية بريمة

السيول تودي بحياة 6 أشخاص في السلفية بريمةتوفي 6 أشخاص في منطقة جعيرة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، جراء السيول.

وأوضح مصدر بغرفة عمليات المحافظة، أن السيول جرفت أمس الأحد سيارة على متنها 6 أشخاص في وادى جعبرة.

وأشار المصدر إلى أن قيادة المحافظة وجهت السلطة المحلية بالمديرية وفريق تابع لجمعية الهلال الأحمر بالمحافظة للتحرك إلى مكان الحادثة لانتشال الضحايا الذين تم العثور عليهم في الوادي.