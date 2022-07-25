أخبار اليمن : إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية في عبس بحجة

إصابة 6 أطفال بانفجار قنبلة عنقودية في عبس بحجة
أصيب 6 أطفال اليوم نتيجة إنفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية عبس بمحافظة حجة.
وأوضح المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في بيان له، أن 6 أطفال أصيبوا جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الغارات الجوية أثناء رعيهم للأغنام في منطقة بني حسن.
وأشار البيان إلى أن المركز سجل خلال الخمسة الأيام الماضية سقوط ثمانية أطفال ضحايا جراء القنابل العنقودية في مديرية عبس، ليرتفع عدد الضحايا بالمديرية إلى 14 ما بين شهيد وجريح.
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