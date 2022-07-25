أخبار اليمن : تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "أحد"

تحالف العدوان يحتجز سفينة البنزين "أحد"احتجز تحالف العدوان بقيادة أمريكا، سفينة البنزين "أحد" في خرق جديد للهدنة المعلنة.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة، عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز سفينة البنزين "أُحد" التي تحمل أكثر من 31 ألف طن ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصريح من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن عدد سفن الوقود المحتجزة أرتفع إلى خمس سفن، تم تفتيشها وحاصلة على تصاريح دخول أممية.