أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي عبدالله دارس

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ ناجي عبدالله دارسبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ ناجي بن عبدالله دارس، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل المخلص في خدمة الوطن والمجتمع.

وأشاد الشيخ صادق في البرقية التي بعثها إلى وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس وإلى الشيخ مختار بن ناجي دارس وإخوانه، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية ودوره الاجتماعي في حل قضايا الناس والإصلاح بينهم.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية لأسرة الفقيد وكافة آل دارس بهذا المصاب.. سائلاً المولى -عزوجل- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،