أخبار اليمن : الخارجية تدين تدنيس الأماكن الإسلامية المقدسة

الخارجية تدين تدنيس الأماكن الإسلامية المقدسةأدانت وزارة الخارجية سماح النظام السعودي لمراسل القناة الصهيونية الـ13 دخول الأماكن المقدسة في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين وخيانة للأمة الإسلامية وقضيتها العادلة.

وأشارت الوزارة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق الخطوات التي تتخذها الرياض لتطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني وآخرها فتح أجوائها أمام طائراته.

ودعا البيان الأنظمة العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني أو تتقارب معه إلى إعادة النظر في ذلك انسجاماً مع مطالب شعوبها وحماية لمصالحها من عدوها التاريخي.

وأكد البيان أن محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تدفع بها الإدارات الأمريكية المتلاحقة ستبوء بالفشل وتتحطم على صخرة وعي الشعوب العربية وهذا ما أثبتته الأحداث خلال العقود الماضية .

وجدد البيان موقف الجمهورية اليمنية الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، ووقوفها حكومةً وشعباً مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.