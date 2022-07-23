أخبار اليمن : الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صليح

الشريف يعزي بوفاة القيادي المؤتمري صليحبعث الامين العام المساعد للمؤتمر للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ/ علي مشلي صليح، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي البرقية التي بعثها الى الشيخ / نشوان على مشلي صليح، واخوانه، وكافة آل صليح بمديرية بني صريم محافظة عمران، اشار الامين العام المساعد للشئون التنظيمية إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته المجتمعية والتنظيمية كواحد من أبرز القيادات على مستوى المديرية.

وعبر الأمين العام المساعد باسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص التعازي وعظيم المواساة، بهذا المصاب الجلل، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته.

" إنا لله وانا اليه راجعون".

