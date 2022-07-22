أخبار اليمن : وصول ومغادرة 9 الاف مسافرا عبر مطار صنعاء الدولي

وصول ومغادرة 9 الاف مسافرا عبر مطار صنعاء الدوليبلغ عدد المسافرين اليمنيين الواصلين والمغادرين عبر مطار صنعاء الدولي على الرحلات التجارية المدنية، خلال الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة، تسعة آلاف و408 راكبا منذ 16 أبريل حتى 20 يوليو 2022م.

وأوضح وكيل الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد رائد جبل، ، أن شركة الخطوط الجوية اليمنية نقلت - خلال الرحلات التجارية المدنية من مطار صنعاء إلى مطار الملكة علياء الأردني- أربعة آلاف و674 مسافرا خلال الفترة نفسها، فيما بلغ عدد الواصلين إلى مطار صنعاء أربعة آلاف و508 مسافرين قادمين من مطار الملكة علياء ضمن الهدنة الإنسانية.

وأشار إلى أنه لم يتم تنفيذ سوى رحلة تجارية واحدة عبر الخطوط الجوية اليمنية بين مطاري صنعاء والقاهرة، منذ الأول من يونيو الماضي، حيث غادر مطار صنعاء 78 راكباً، ووصل على الرحلة نفسها إلى صنعاء 145 راكبا قادمين من القاهرة.

وأعتبر تسيير رحلة واحدة بين صنعاء والقاهرة خرقا واضحا وتنصلا ومماطلة لما جاء في الهدنه الإنسانية التي أوشكت على الانتهاء، والمستفيد منها تحالف العدوان ليس أبناء الشعب اليمني.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) عن رائد جبل قوله:"منذ إعلان الهدنة الإنسانية، مطلع أبريل الماضي، وتمديدها لشهرين آخرين، وإلى اليوم لم تنفذ سواء رحلة واحدة فقط إلى القاهرة، نتيجة تأخر الموافقة الرسمية من الخارجية المصرية وفقا لمكتب المبعوث الأممي في صنعاء".

