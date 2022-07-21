أخبار اليمن : 28 الف طن ديزل.. تحالف العدوان يحتجز سفينة جديدة

دوت الخليج -

28 الف طن ديزل.. تحالف العدوان يحتجز سفينة جديدة

أكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة ديزل جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلن عنها. 28 الف طن ديزل.. تحالف العدوان يحتجز سفينة جديدةأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة ديزل جديدة، في خرق جديد للهدنة المعلن عنها. وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل أن تحالف العدوان بقيادة أمريكا احتجز سفينة الديزل "بي إس إس إنرجي" المحملة بأكثر من 28 ألف طن رغم تفتيشها وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة. وندد بصمت الأمم المتحدة التي لم تتخذ أي إجراء إيجابي للحد من القرصنة البحرية لتحالف العدوان .. لافتاً إلى أن استمرار تحالف العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية والتي وصلت إلى أربع سفن، يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليمني.



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