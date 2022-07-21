أخبار اليمن : إصابة 4 يمنيين بصواريخ مرتزقة العدوان في الحديدة

دوت الخليج -

إصابة 4 يمنيين بصواريخ مرتزقة العدوان في الحديدة

أصيب أربعة مواطنين اليوم بمحافظة الحديدة إثر استهداف سيارة كانوا يستقلونها من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، في خرق سافر لاتفاق السويد. إصابة 4 يمنيين بصواريخ مرتزقة العدوان في الحديدةأصيب أربعة مواطنين اليوم بمحافظة الحديدة إثر استهداف سيارة كانوا يستقلونها من قبل مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي، في خرق سافر لاتفاق السويد. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن مرتزقة العدوان استهدفوا سيارة مواطن بصاروخ موجه في قرية المرير بمنطقة جبل رأس ما أدى إلى إصابة أربعة مواطنين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أدان المصدر استمرار خروقات قوى العدوان لاتفاق السويد والهدنة المعلنة من الأمم المتحدة.



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