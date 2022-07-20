أخبار اليمن : 4 دول تقدم طلبات استضافة كأس آسيا 2023

4 دول تقدم طلبات استضافة كأس آسيا 2023أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الاثنين، أن دول أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وقطر، تقدمت بطلبات رسمية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023م.

وقال الاتحاد في بيان له عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: إنه سيتم تقييم شامل لملفات الاتحادات طالبة الاستضافة، قبل الكشف عن البلد المستضيف، الذي حُدد يوم الـ17 من أكتوبر المقبل، موعداً لإعلانه.

وكان الاتحاد القاري، قد فتح في أواخر مايو الماضي، باب التقدم لطلب استضافة البطولة القارية، بعد انسحاب الصين التي تراجعت عن تنظيم المسابقة، بسبب الوضع الصحي في البلاد جراء فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الآسيوي موعد الـ30 من يونيو الماضي، لإغلاق باب الترشح للاستضافة، قبل أن يعلن تمديد المهلة إلى الـ15 من يوليو الجاري.

وأقيمت بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في عام 1956، واستضافت كوريا الجنوبية البطولة في عام 1960... ولم تتوج كوريا بكأس آسيا إلا مرتين فقط في عامي 1956 و1960.

الجدير ذكره أنه سيتم إقامة البطولة في شهر يونيو 2023 إذا فازت باستضافتها إحدى دول شرق آسيا، أو في يناير من العام التالي إذا فازت بالاستضافة دولة من غرب آسيا، مراعاة للمناخ في تلك الدول.

