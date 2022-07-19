أخبار اليمن : الامين العام يعزّي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عبدالحكيم هراش

الامين العام يعزّي بوفاة القيادي المؤتمري الشيخ عبدالحكيم هراش
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / عبدالحكيم صادق هراش، احدالقيادات المؤتمرية البارزة بمحافظة عمران، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ عبدالله صادق هراش، والشيخ/ حاشدعبدالله هراش، عضواللجنة الدائمة، والى اللواء / نجم الدين هراش، والى نجل الفقيد ماهرعبدالحكيم صادق هراش، واخوانه، وكافة آل هراش بمديرية خارف محافظة عمران، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الجلل.
مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".
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