أخبار اليمن : الخدمة المدنية تعلن بدء الدوام الرسمي

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المؤتمر نت - الخدمة المدنية تعلن بدء الدوام الرسمي
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دوت الخليج -
الخدمة المدنية تعلن بدء الدوام الرسمي
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن غداً الاثنين 18 يوليو 2022م هو أول أيام الدوام الرسمي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضحت الوزارة أن قطاع الرقابة وتقييم الأداء بالوزارة سيكلف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية.
وأهابت الوزارة ، بكافة وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ومدراء ومسئولي الموارد البشرية، التعاون وتسهيل مهام فرق التفتيش الميداني للرقابة على الانضباط الوظيفي للدوام الرسمي عقب الإجازة ابتداء من يوم غد الاثنين.
وحثت الوزارة قيادة وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط، على الالتزام بالحضور للدوام الرسمي.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي انطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة.
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