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أخبار اليمن : الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية

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المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات

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دوت الخليج -
الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، ورياح شديدة السرعة، تثير الأتربة في الصحارى والسهول وتتسبب في اضطراب البحر في السواحل الجنوبية والشرقية خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية ، أنه من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، حجة، المحويت، ريمة، إب، الضالع، تعز ولحج وأجزاء من هضاب وصحارى محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف، البيضاء وأبين .
ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها.
وأشار إلى رصد رياح شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب تتراوح ما بين 20 إلى 40 عقدة.
ويحتمل هبوب رياح هابطة شديدة السرعة تعمل على إثارة الأتربة والرمال على اجزاء من الصحارى والسهول.
وحذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من التواجد في الشعاب والوديان وممرات السيول و من العواصف الرعدية، وسائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات والمنحدرات الجبلية أثناء وبعد هطول الأمطار وبسبب الرمال والأتربة المثارة نتيجة الرياح الهابطة من السحب الرعدية الممطرة.
ونبه مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى، خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة واضطراب البحر.
وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال ال24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الحديدة ( الكدن) : 2.7 ملم، كما هطلت أمطار رعدية على أجزاء من محافظات تعز، اب، المحويت، حجة والبيضاء وكانت خارج نطاق محطات الرصد.
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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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