أخبار اليمن : بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

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بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

بعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الأضحى المبارك. بن حبتور يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحىبعث رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، برقية تهنئة إلى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ المناضل صادق أمين أبو رأس بحلول عيد الأضحى المبارك. وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن أزكى التهاني والتبريكات للشيخ أبو رأس، بهذه المناسبة الدينية العظيمة. وتمنى من المولى تبارك وتعالى أن يهله عليه وعلى جميع أبناء الشعب اليمني وتنظيماته السياسية والحزبية والمجتمعية المناهضة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي بالخير واليُمن والبركة وبالمزيد من التلاحم الوطني والأخوي، وأن يعيد هذه المناسبة على الشعب اليمني وقد تحقق له كل ما يصبو إليه من سلام مشرف واستقرار وبناء وتنمية.

(سبأ)



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