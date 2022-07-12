أخبار اليمن : دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ ابو راس بعيد الأضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية، عضو الأمانة العامة، الشيخ/ سيف عبدالولي الهباشي، جاء فيها :

الاخ المناضل الشيخ / صادق بن امين ابو راس ، رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

تحية طيبة وبعد

يطيب لي بإسم منظمات المجتمع المدني والمنظمات الجماهيرية المهنية والعمالية وقيادة دائرة المنظمات الجماهيرية في الامانة العامة، ان نرفع اليكم أصدق التهاني وعظيم التبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك1443 هجرية، هذه المناسبة الدينية العظيمة والغالية، أعادها الله علينا وعليكم وعلى وطننا وشعبنا الصابر والصامد بالف خير .

تمر علينا هذه المناسبة الدينية وشعبنا يعاني ويقاسي مرارة العدوان والحصار للعام الثامن من قبل تحالف العدوان الظالم.

الاخ رئيس الموتمر الشعبي العام

ان السواعد السمراء على إمتداد الوطن الحبيب ومعلمي الاجيال وزملائهم في النقابات والاتحادات الاخري الذي كان لهم شرف الإسهام والدور الكبير في بناء الوطن في الماضي والصمود في الحاضر يجددون العهد بالوقوف بحزم وثبات إلى جانب الوطن ضد العدوان بكل قوة

كما يشيد كل منتسبي العمل الجماهيري بمواقفكم النضالية والشجاعة في قيادة المؤتمر الشعبي العام في ظل هذه الظروف العصيبة ومايتعرض له المؤتمر من مؤامرات، مؤكدين الوقوف معكم وخلفكم في كل ماتتخذونه من قرارات تخدم الوطن والمؤتمر وتحافظ على وحدته وتخدم العمل التنظيمي.

وفي الاخير نجدد لكم التهنئة ونسأل من الله ان يكون في عونكم ويوفقكم في كل اعمالكم الوطنية والتنظيمية.

والنصر لليمن واليمنيين

وكل عام وانتم بالف خير

الشيخ / سيف عبدالولي الهباشي

القائم باعمال رئيس دائرة المنظمات الجماهيرية

عضو الامانة العامة

