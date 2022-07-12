اخبار الخليج / اخبار اليمن

أخبار اليمن : وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

المؤتمر نت - وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
fc9a1a5390.jpg
68ad14efaf.jpg
81ed8a4a0d.jpg
إقرأ في المؤتمر نت
المؤتمر نت - تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من عضو اللجنة الدائمة، وكيل محافظة الجوف، الشيخ فهد

c45a0f73ee.jpg
دوت الخليج -
وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك من عضو اللجنة الدائمة، وكيل محافظة الجوف، الشيخ فهد بن حمود ابو راس، جاء فيها :

المناضل الشيخ صادق بن أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم
حفظكم الله ورعاكم..
وبعد،،،
يسرني أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة العطرة التي تأتي والوطن يمر بظروف معقدة وصعبة، والمؤتمر الشعبي العام ليس ببعيد عن هذه الظروف والتحديات، بل بقيادتكم الحكيمة يسطر أروع الملاحم النظالية الوطنية الى جانب القوى الوطنية والشعب اليمني العظيم، وفي مقدمتها موجهة العدوان الغاشم على بلادنا منذ سبع سنوات، وذلك امتداداً لمواقفه الوطنية الثابتة عبر مراحله منذ تأسيسه.
ونحن من خلال هذه التهنئة لشخصكم الكريم وصفتكم الوطنية الكبيرة، إذ نحيي الجهود العظيمة التي تبذلونها في سبيل تعزيز العمل السياسي الوطني، وما يمثل من تعزيز تماسك الجبهة الداخلية.
سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق للوطن والشعب النصر والخير والسلام.

تقبلو فائق تحياتنا واحترامنا
اخوكم/
فهد بن حمود ابو راس
عضو اللجنة الدائمة الرئيسية
وكيل محافظة الجوف

712e13f9f8.jpg
أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
اطبع الخبر
c8a571ab51.jpg
احفظ الخبر بصيغة وورد
270f911a6a.jpg

تعليق

إرسل الخبر

إطبع الخبر

RSS

حول الخبر إلى وورد

معجب بهذا الخبر

انشر في فيسبوك

انشر في تويتر

المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة

counter easy hit

جميع حقوق النشر محفوظة 4d69e632e4.jpg 2003-2022 081ab3238c.jpg

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : وكيل محافظة الجوف فهد ابو راس يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

قد تقرأ أيضا