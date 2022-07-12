أخبار اليمن : قيادات حزبية تهنئ ابو راس بعيد الأضحى

قيادات حزبية تهنئ ابو راس بعيد الأضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي الشيخ صادق امين أبو راس برقيات تهانٍ بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك 1443ه، من عدد من رؤساء وامناء عموم الاحزاب والتنظيمات السياسية في اليمن.حيث تلقى رئيس المؤتمر برقية تهنئة من الامين العام المساعدللتنظيم السبتمبري الديمقراطي الشيخ/ محمدعبدالله غانم ابوغانم، جاء فيها:

يطيب لي ويشرفني بإسمي شخصيًا ونيابة عن كافة قياديي وكوادر واعضاء ومناصري التنظيم السبتمبري الديمقراطي، أن ارفع ايات التهاني والتبريكات للأخ الشيخ المناضل / صـادق بن أمين أبو راس وكافة قيادات واعضاء وكوادر ومناصري المؤتمرالشعبي العام بمناسبة حلول عيدالاضحى المبارك لعامنا هذا ١٤٤٣-٢٠٢٢م.

سائلًا المولى عزوجل ان يعيد هذه المناسبة العظيمة وقد تحقق لشعبنا ووطننا مايصبو اليه من النصر والامن والاستقرار والسلام والتقدم والازدهار.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخوكم/ الشيخ محمدعبدالله غانم ابوغانم

الامين العام المساعدللتنظيم السبتمبري الديمقراطي

عضوالمجلس الاعلى لاحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

---------------------------------------------------------

وبذات المناسبة تلقى الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي خالد الردفاني، جاء فيها :

معالي الشيخ / صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام المحترم...

تحية وبعد....

بمناسبة حلول عيدالأضحى المبارك يسرني أن أرفع اليكم بإسمي شخصيا ونيابة عن قيادة وقواعد حزب جبهة التحرير خالص التهاني وأصدق التبريكات، ومن خلالكم إلى كل جماهير شعبنا اليمني العظيم، والى كل قيادات وقواعد وأنصار للمؤتمر الشعبي العام بهذه المناسبة الدينية العظيمة، التي تجسد وحدة المسلمين في كل أصقاع الدنيا قلوبا وافئدة وعيونا متلهفة نحوالبيت العتيق، وأكف مرفوعة داعية متضرعة للمولى عزو جل...

نسأل من الله في هذه المناسبة أن يبلغنا وإياكم حج بيته العتيق وأن يديم وحدة اليمن أرضا وانسان.

وان يحفظ الله أمتنا وأرضنا اليمنية من كل سوء ومكروه أنه على كل شيئ قدير...

وكل عام وانتم ووطننا وأمتنا اليمنية العظيمة بألف خير..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

اخوكم الاستاذ/ خالد جيوب الردفاني

الأمين العام لحزب جبهة التحرير عضو المجلس الأعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي

-------------------------------------------------------

كما تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابو راي برقية تهنئة مماثلة من أمين عام حزب المستقبل، إسماعيل الجلعي، جاء فيها:

الوالد المناضل الشيخ / صادق بن امين ابو راس،، حفظه الله

رئيس المؤتمر الشعبي العام

أتقدم إليكم ولكافة قيادة واعضاء المؤتمر الشعبي العام واحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وكافة ابناء الشعب اليمني بأسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

سائلا المولى عز و جل ان يعيده علينا وعليكم باليمن والخير والبركات سنين عديدة و اعوام مديدة في طاعة الله و مرضاته، وان يتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال و يجعلكم في أتم الصحة والعافية و طول العمر.

وكل عام وانتم بخير

ابنكم / اسماعيل الجلعي

امين عام حزب المستقبل

-------------------------------------------------------------------

وتلقى الشيخ صادق بن امين ابو راس، رئيس المؤتمر الشعبي العام، برقية تهنئة بمناسبة عيد الاضحى من الأستاذ / مختار ناجي علي يونس، الأمين العام لحزب الحوار الوطني جاء فيها:

الشيخ المناضل / صادق أمين أبو راس

رئيس المؤتمر الشعبي العام

تحية وبعد :-

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يسرني بكل فخر وإعتزاز أصالة عن نفسي ونيابة عن قيادات وأعضاء حزب الحوار وكل أنصار الحوار أن أرفع إليكم أسمى آيات التهاني والتبريكات ، ومن خلالكم إلى كل قيادات وقواعد وأعضاء وحلفاء حزب المؤتمر الشعبي العام، وإلى كافة جماهير شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج.

سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة االدينية العظيمة علينا وعليكم بألف خير ، وقد تحقق لشعبنا كل ما يصبو إليه من أمن واستقرار ورخاء وإزدهار ..

الشيخ المناضل / صادق امين أبو راس

حينما كنت صادقا مع الله ووفيا مع الشعب اليمني في مواجهة العدوان ، وحريصا على وحدة الوطن وسيادته وأمنه واستقراره ومصلحة أبناءه وأجياله على مدى عقود من الزمن.

وحينما كنت أمينا على ثوابت ومبادئ المؤتمر الشعبي العام ، ومخلصا مع قواعده وجماهيره في مختلف الظروف والأوقات، كان من الطبيعي أن تستهدفك ألسنة وأقلام الحاقدين والمغرضين والمأجورين من الداخل والخارج.

ولو كنت عكس ذلك لجعلوا منك مثالا لهم ، ووضعوك تاجا على روؤسهم.

ولا غرابة في ذلك كوننا نعيش في زمان بائس ويائس يُصدق فيه الكاذب والخائن ، ويُخون فيه الصادق الأمين .

وبناء عليه .

فإني وكل قيادات وأعضاء وأنصار حزب الحوار الوطني إذ نثمن لكم عاليا وبالغا مواقفكم الوطنية في مواجهة العدوان، وجهودكم الكبيرة التي تبذلونها لصون وإستقلال سيادة الوطن ووحدته وأمنه وإستقرارة .

نقدر لكم قيادتكم الحكيمة لحزب المؤتمر الشعبي العام ، وحرصكم الشديد على وحدة صف هذا الحزب الرائد في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد ، ومؤامرات لا ينفك يتعرض لها من الداخل والخارج.

معتبرين أن كل القرارات التنظيمية التي تصدر عنكم وعبر مؤسسات حزبكم مسألة خاصة وشأن داخلي ، سواء كانت هذه القرارات ثوابا أو عقابا ، وأن الإعتراض على هذه القرارات من أي حزب آخر أو أي جهة لا علاقة لها بالمؤتمر يمثل إنتهاك سافر وتدخلا غير مبرر في شؤون الغير ، والأهم من ذلك فهو يساهم في خلخلة الصف الوطني وإضعاف وتفكيك اللحمة الداخلية في مواجهة العدوان.

وفي الختام أكرر التهاني لكم بهذه المناسبة الدينية الجليلة ، وأنتهزها فرصة لأجدد الدعوة لكم وكافة قيادات الأحزاب السياسية والقوى الوطنية في الداخل والخارج للجلوس على طاولة الحوار في الداخل اليمني لمناقشة كل ما من شأنه أن يصون سيادة الوطن ووحدته ويحافظ على ماتبقى من مقدراته وممتلكاته ، ويحقن دماء أبناء الشعب اليمني ، ويحقق تطلعاته في الأمن والسلام والعيش بكرامة ورخاء.

ودمتم بخير والله يرعاكم.

أخوكم الأستاذ /

مختار ناجي علي يونس

الأمين العام لحزب الحوار الوطني

