أخبار اليمن : تسجيل 114 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة

تسجيل 114 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
سجّلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في محافظة الحديدة 114 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر في غرفة العمليات، أن خروقات العدوان، شملت محاولات تسلل في حيس وأربع غارات للطيران التجسسي على حيس.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد أشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضا تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس، و38 خرقاً بقصف مدفعي، و62 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.
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