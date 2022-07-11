أخبار اليمن : عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

دوت الخليج -

عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابو علي جاء فيها : عميد البرلمانيين اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحىتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك من عضو اللجنة العامة عميد البرلمانيين اليمنيين الشيخ زيد ابو علي جاء فيها : الاخ الشيخ/ صادق بن أمين ابو راس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - الأكرم يطيب لى بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1443 هجرية، أن ابعث اليكم بخالص التهاني الحاره بهذه المناسبة الدينيه العظيمه.

مؤكدين لكم بهذه المناسبه الغاليه على نفوسنا فخرنا وإعتزازنا لمواقفكم الوطنية وحنكتكم السياسية والتنظيميه في قيادة تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام.

..، وتمسكنا والتزامنا بمبادئ الميثاق الوطني، ووقوفنا خلف قيادتكم الحكيمه لما فيه الحفاظ على وحدة المؤتمر التنظيميه.

سائلا المولى - عز وجل- ان يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات وأن تكون هذه المناسبة بداية لتحقيق النصر والأمن والسلام للشعب اليمني، وان يعيدها عليكم بموفور الصحة والسعادة، وكل عام وأنتم بخير،،،

أخوكم /

الشيخ زيد محمد ابوعلي

عضو اللجنه العامه

عميد البرلمانيين اليمنيين

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