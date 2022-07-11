أخبار اليمن : الأمين العام المساعد يواسي آل الحنيّة

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الأمين العام المساعد يواسي آل الحنيّة

بعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى العميد ركن / راشد سعيد صالح سعد الحنيَّه، واخوانه، وكافة افراد الأسرة، في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- والدهم الحاج / سعيد صالح سعد الحنيَّه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع الأمين العام المساعد يواسي آل الحنيّةبعث الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني، برقية عزاء ومواساة إلى العميد ركن / راشد سعيد صالح سعد الحنيَّه، واخوانه، وكافة افراد الأسرة، في مديرية الحداء بمحافظة ذمار، وذلك بوفاة المغفور له - باذن الله تعالى- والدهم الحاج / سعيد صالح سعد الحنيَّه، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص التعازي وعظيم المواساة بهذا المصاب الجلل. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب أهله بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون"



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